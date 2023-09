Ministerpräsident Weil für neue Suche nach Zwischenlager

In Beverungen im Kreis Höxter soll auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerkes Würgassen das sogenannte Zentrale Bereitstellungslager „Logistikzentrum Konrad“ entstehen. Schwach- bis mittelradioaktiver Atommüll aus Deutschland soll dort ab 2027 gesammelt und vorsortiert werden, ehe er in das Endlager Schacht Konrad im über 100 Kilometer entfernten Salzgitter transportiert wird. Laut der zuständigen Gesellschaft für Endlagerung sei man bei der für 2027 geplanten Fertigstellung des Endlagers etwa zwei Jahre in Verzug.