Misshandelt und vernachlässigt: 3340 Inobhutnahmen

Demzufolge wurden 2021 die meisten der Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen untergebracht (2687 Fälle), knapp 500 kamen zu „geeigneten Personen“ und rund 160 in betreute Wohnformen. Die meisten in Obhut genommenen Kinder waren den Angaben zufolge älter als zwölf Jahre (2174 Fälle). Im Durchschnitt dauerte die Inobhutnahme knapp zwei Monate (57,2 Tage). Inobhutnahmen sind nach dem Gesetz (§ 42 SGB VIII) vorläufige und nur auf kurze Zeit angelegte Schutzmaßnahmen für etwa mutmaßlich misshandelte oder vernachlässigte Kinder und Jugendliche.