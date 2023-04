Mobilitäts-Studie: Hessen fahren weniger Auto

Das Angebot des günstigen 9-Euro-Tickets hat viele Menschen in Hessen wieder mal in Bus und Bahn gebracht (12 Prozent) – oder sogar zum ersten Mal (sechs Prozent). Allerdings gaben auch sieben Prozent der befragten Hessen an, gar nicht vom 9-Euro-Ticket zu wissen. Rund drei Viertel der Teilnehmer sind mit dem 9-Euro-Ticket häufiger mit dem ÖPNV gefahren, als zuvor. Die Studienautoren meinen aber: „Das Auto bleibt weiterhin wesentlicher Teil der Mobilitätsroutinen (...), der Anteil des motorisierten Individualverkehrs an der gesamten Verkehrsleistung lässt seine ungebrochene Dominanz erkennen.” Vor diesem Hintergrund seien die positiven Ergebnisse für den ÖPNV, die sich durch das 9-Euro-Ticket ergeben haben, zu relativieren. Letztlich habe es wohl nicht viel mehr bewirkt, „als den ÖPNV zurück auf das Vor-Corona-Niveau zu bewegen”.