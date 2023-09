Nach den Sommerferien geht die Schule wieder los

Die Gesamtzahl der Schüler in Hessen beläuft sich auf rund 798.000, im Schuljahr 2022/23 waren es noch 16.000 weniger gewesen. Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist die Gesamtzahl an den 1800 Schulen um rund 40.000 gestiegen. Ein Grund für das aktuelle Plus seien wachsende Zahlen bei Flüchtlingen, die unter anderem aus der Ukraine nach Hessen kommen, wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bei der Pressekonferenz am vergangenen Ferientag in Wiesbaden erläuterte. Zudem waren die Geburtenzahlen in den Jahren 2014 bis 2016 gestiegen. Guten Mutes blicke man auf das kommende Schuljahr, sagte Lorz.