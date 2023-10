Nach Panne in Oberursel noch eine Zweitstimme überzählig

Ursprünglich habe er die Unklarheiten bezüglich der insgesamt vier betroffenen Zweitstimmen am Montag klären wollen, dies aber versehentlich nicht noch in der Nacht kommuniziert. „Das war mein Fehler“, so Weil. „Ich mache das seit vielen Jahren, gestern war ein langer und sehr turbulenter Tag.“ Nachdem sich der Kreiswahlleiter des Hochtaunuskreises bei ihm nachts gemeldet habe, habe er die Unklarheiten zu drei der betroffenen Zweitstimmen klären können, sagte Weil. Die verbleibende, per Briefwahl abgegebene und überzählige Zweitstimme werde vom Kreiswahlausschuss erörtert.