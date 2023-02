Nancy Faeser wird SPD-Spitzenkandidatin in Hessen

Friedewald. Die Spatzen hatte es seit längerem von den Dächern gepfiffen, nun ist es offiziell: Nancy Faeser tritt am 8. Oktober bei der Landtagswahl in Hessen als Spitzenkandidatin der SPD gegen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und seinen Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) an. Dies wurde am Donnerstagabend durch ein „Spiegel”-Interview Faesers öffentlich, eigentlich hatten es die Genossen erst am Freitagabend bei ihrem „Hessengipfel” im osthessischen Friedewald bekannt geben wollen. Die 52-Jährige bestätigte in dem Gespräch, dass sie den Parteigremien ihre Kandidatur angeboten habe: „Ich bin die erste Frau an der Spitze des Bundesinnenministeriums – und ich möchte die erste Ministerpräsidentin in Hessen sein.” Präsidium, Vorstand und Parteirat der SPD tagen am Freitagnachmittag in Friedewald nacheinander, um über die wichtige Personalie zu entscheiden. Das Votum gilt allerdings nur als Formsache.