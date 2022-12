Neue Stellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sind in Hessen in den vergangenen zwei Jahren über 270 unbefristete Vollzeitstellen geschaffen und besetzt worden. Zudem habe es über 220 befristete Stellen durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) im Land gegeben, teilte Sozialstaatssekretärin Anne Janz (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden mit.