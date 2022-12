Neuer Aktionsplan zur Bekämpfung häuslicher Gewalt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt hat das Land Hessen einen neuen Aktionsplan beschlossen. „Damit kann häuslicher Gewalt nun noch umfassender, wirksamer und nachhaltiger entgegengetreten werden“, sagte Justizminister Roman Poseck (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. So solle etwa in Kinderschutzverfahren verstärkt interdisziplinär zusammengearbeitet sowie in mehreren Berufsgruppen für dieses Thema sensibilisiert werden. Der Mitteilung zufolge ist die Zahl der registrierten Fälle häuslicher Gewalt in den vergangenen Jahren gestiegen. So wurden im vergangenen Jahr rund 10.400 Fälle registriert, 2016 waren es rund 8200 Fälle gewesen.