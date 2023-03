Neuer hessischer Klimaplan umfasst 90 Maßnahmen

Im Doppelhaushalt der schwarz-grünen Koalition sind 370 Millionen Euro für den neuen Klimaplan vorgesehen. Alle Ministerien der Landesregierung hätten an den Vorhaben mitgearbeitet. Die Themen Klimaschutz und Klimawandelanpassung sollen in den nächsten Jahren zunehmend in Gesetzen und Verordnungen verankert werden. Auch die Anreize für den Klimaschutz und die Klimawandelanpassungsmaßnahmen in Form von Förderungen und Beratungsangeboten werden nach Angaben der Grünen-Politiker verstärkt.