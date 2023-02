Neuer Verfassungsschutz-Präsident Neumann ins Amt eingeführt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der neue Präsident des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Bernd Neumann, ist am Freitag in Wiesbaden feierlich in sein Amt eingeführt worden. Der 56-Jährige ist Nachfolger von Robert Schäfer, der im November vergangenen Jahres auf den Posten des hessischen Landespolizeipräsidenten rückte. Nach den Worten von Innenminister Peter Beuth (CDU) ist Neumann eine „vorbildliche Führungspersönlichkeit“. „Er steht für die Kontinuität im Wandel der Behörde und ihrer nachrichtendienstlichen Arbeit“, sagte der Minister. Der neue Präsident werde die präventive, operative und transparente Ausrichtung weiter stärken.