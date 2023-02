Neuer Verfassungsschutz-Präsident wird in Amt eingeführt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der neue Präsident des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV), Bernd Neumann, soll am Freitag (11.00 Uhr) in sein Amt eingeführt werden. Zu dem Termin hat Innenminister Peter Beuth (CDU) in das Innenministerium in Wiesbaden eingeladen. Neumann war seit 2018 LfV-Vizepräsident. Der 56-Jährige wird Amtsnachfolger von Robert Schäfer, der im November vergangenen Jahres auf den Posten des hessischen Landespolizeipräsidenten rückte.