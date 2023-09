Neues Haus des Jugendrechts: Kriminelle Karrieren verhindern

Die ersten Häuser des Jugendrechts wurden in Wiesbaden (im Jahr 2010) und Frankfurt am Main-Höchst (2011) eingerichtet. Weitere derartige Einrichtungen stehen in Frankfurt-Nord (Eröffnung 2015), Offenbach (2019), Frankfurt-Süd (2021), Kassel und Frankfurt-Mitte/Ost. Außerdem gibt es noch ein virtuelles HdJR in Fulda. „Mein Ziel ist es, dass wir noch weitere Häuser des Jugendrechts in Hessen schaffen“, sagte Poseck. „Wir haben noch weiße Flecken: Darmstadt und Gießen zum Beispiel. Es wäre perspektivisch gut, wenn man weitere Standorte in Hessen schaffen würde.“