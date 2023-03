OB-Wahl in Frankfurt: Stichwahl zwischen CDU und SPD

Frankfurt. Die Entscheidung über das neue Stadtoberhaupt von Frankfurt wird in einer Stichwahl Ende März fallen. Beim ersten Wahlgang am Sonntag kam keiner der Kandidaten auf die erforderliche absolute Mehrheit. Die meisten Stimmen erhielt nach dem vorläufigen Ergebnis Uwe Becker (CDU) mit 34,5 Prozent, es folgte Mike Josef (SPD) mit 24,0 Prozent. Beide Kandidaten gehen damit in die Stichwahl am 26. März.