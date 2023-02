OB-Wahl in Frankfurt: Wahlkampf läuft auf Hochtouren

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Teure Wohnungen, fehlende oder marode Schulen und Streit über die künftige Verkehrspolitik - in Frankfurt ist der Wahlkampf um den Posten des Oberbürgermeisters in seine heiße Phase eingetreten. Gewählt wird am 5. März. Als Favoriten gehen vor allem Uwe Becker (CDU), Mike Josef (SPD) und Manuela Rottmann (Grüne) ins Rennen. Insgesamt stellen sich 20 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, ein Rekord in der Mainmetropole. Sollte keiner der Kandidaten im ersten Anlauf eine absolute Mehrheit erringen, kommt es am 26. März zu einer Stichwahl.