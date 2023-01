OB-Wahl in Kassel: Wer erobert den Chefsessel im Rathaus?

Neben Geselle und Carqueville strebt Hessens ehemalige Justizministerin Eva Kühne-Hörmann für die CDU den Einzug ins Kasseler Rathaus an. Ebenfalls nominiert sind Sven Schoeller (Grüne) und Violetta Bock (Linke). Die Frist für weitere Wahlvorschläge endet am 2. Januar. Mit aktuell fünf Kandidaten sei die Wettbewerbssituation in diesem Wahlkampf vergleichsweise gut, so der Politikwissenschaftler Schroeder. „Alle Bewerber sind gegenwärtig sehr präsent in einem in die Gesellschaft hineinwirkenden und bislang fairen Wahlkampf.“