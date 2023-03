Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt ohne Probleme angelaufen

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Wahl des neuen Stadtoberhaupts in Frankfurt ist am Sonntag ohne Probleme angelaufen. Es habe zwar vereinzelt bei den Wahlhelfern Krankheitsausfälle gegeben, sagte Stefan Köster vom zuständigen Amt für Wahlen und Statistik in Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur. Alle Wahllokale und alle Wahlvorstände seien aber handlungsfähig.