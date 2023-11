Ohne Anne Frank im Namen? Kita-Pläne sorgen für Kritik

Tangerhütte (dpa) - . Im Nahen Osten eskaliert die Gewalt, in Deutschland blickt die Politik mit Sorge auf den wachsenden Antisemitismus. Eine Namensänderung einer Kita in Sachsen-Anhalt würde in dieser Gemengelage geräuschlos an der Öffentlichkeit vorbeiziehen, wäre es irgendein Name. Doch Überlegungen in Tangerhütte, der städtischen Kita „Anne Frank“ im Zuge eines neuen pädagogischen Konzepts einen neuen Namen zu geben, sorgen vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse für deutliche Kritik - und die fällt bemerkenswert einhellig aus. Das Entfernen des Namens „Anne Frank“ passe momentan „nicht in die Zeit“, sagte Sachsen-Anhalts Antisemitismusbeauftragter Wolfgang Schneiß am Montag.