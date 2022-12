Online aufs Amt – bis auf Weiteres ein schöner Traum

Es ist ja nicht so, dass nichts passiert: Digitale Akten zum Beispiel halten in immer mehr Behörden Einzug und sollen ein Schritt zu einer durchgehend elektronischen Verwaltungsarbeit sein. (© Jörg Carstensen/dpa/dpa-tmn)

Ab 2023 sollten alle Verwaltungsleistungen digital verfügbar sein, so fordert es das Onlinezugangsgesetz (OZG). In Hessen und Rheinland-Pfalz ist man noch nicht so weit.