Opfern von geistlichem Missbrauch Gehör verschaffen

Die Arbeitshilfe sei eine „Momentaufnahme“, so der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Sie solle in drei Jahren ausgewertet und gegebenenfalls überarbeitet werden. Es gebe auch eine wissenschaftliche Begleitung. Unter den Betroffenen, die sich bisher bei einer Anlaufstelle gemeldet haben, sind den Angaben zufolge viele Ordensfrauen. Es hätten sich aber auch Männer gemeldet. „Geistliche Begleitung muss in die Freiheit führen und nicht in Kontrolle und Abhängigkeit“, sagte Timmerevers. Bei geistlichem Missbrauch könne Seelsorge zu solchen Abhängigkeiten und Manipulation führen.