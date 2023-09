Opposition fordert mehr Tempo bei Digitalisierung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Vertreter der Opposition im hessischen Landtag haben mehr Tempo bei der Digitalisierung gefordert, etwa in der Verwaltung. Bijan Kaffenberger von der SPD-Fraktion sagte am Dienstag in Wiesbaden: „Anspruch und Wirklichkeit klaffen in Hessen weit auseinander.“ Die Verwaltungen seien Lichtjahre von einer vollständigen Digitalisierung entfernt. Er forderte unter anderem die flächendeckende Einführung der E-Akte.