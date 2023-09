Papst-Botschafter wettert gegen Gender-„Ideologie“

Wiesbaden (dpa) - . Der als erzkonservativ bekannte Papst-Botschafter Nikola Eterovic hat in einem Grußwort an die Deutsche Bischofskonferenz die Kirche vor Gender-„Ideologie“ gewarnt. Er zitierte aus der biblischen Schöpfungsgeschichte: „Gott erschuf den Menschen (...) Männlich und weiblich erschuf er sie.“ Dazu kommentierte der Apostolische Nuntius, der den Vatikan bei der Bundesregierung vertritt: „Bedauerlicherweise ist dieses Bild inzwischen auch in manchen Kreisen der Kirche in Vergessenheit geraten.“