Parteien analysieren Wahlergebnisse: Panne in Oberursel

Die SPD will dagegen ihre schwere Wahlniederlage aufarbeiten. Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte am Sonntag offengelassen, ob sie Landesparteichefin bleiben wird. Die SPD hatte das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte in Hessen hinnehmen müssen. Auch Faeser wird am Vormittag zunächst in der SPD-Parteizentrale in Berlin sein, am Abend (18.00) trifft sich die Spitze der Landespartei zu einer Gremiensitzung in Frankfurt.