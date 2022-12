Pflegeeinrichtungen erhalten 6,1 Millionen Euro Soforthilfe

„Wir haben die Pflegeeinrichtungen in einer schwierigen Zeit schnell und effektiv unterstützt“, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden. Ob das Geld ordnungsgemäß verwendet wird, soll das neue Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege prüfen, das zum 1. Januar seinen Betrieb aufnimmt.