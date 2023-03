Pilotprojekt will Gewebeproben per Drohne transportieren

Kassel (dpa/lhe) - . Wenn eine Drohne laut surrend am Pathologischen Institut am Klinikum Kassel landet, dann hat sie wichtige Fracht geladen. In einer Transportbox bringt das unbemannte Fluggerät während einer laufenden Operation eine Probe menschlichen Gewebes in wenigen Minuten zur Analyse ins Labor. Der Patient, dem dieser sogenannte Schnellschnitt entnommen wurde, bleibt solange in Narkose, bis der Chirurg anhand der Ergebnisse der pathologischen Untersuchung über die weitere Vorgehensweise und den Umfang des Eingriffs entscheiden kann. Je kürzer diese Zeitspanne ist, desto besser.