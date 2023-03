Politologe: Ankündigung von Kassels OB Geselle überraschend

Geselle will nicht zur Stichwahl antreten, obwohl er bei der Wahl am Sonntag die meisten Stimmen bekam. Der SPD-Politiker war nach parteiinternen Streitigkeiten als unabhängiger Kandidat angetreten und erhielt 31,5 Prozent der Stimmen. Dem 47-Jährigen folgte der 50-jährige Sven Schoeller (Grüne) mit 27,8 Prozent. Der Politiker von den Grünen tritt nun am 26. März allein zur Stichwahl an. Geselle sagte, er habe die Entscheidung zum Rückzug mit Blick auf die letzten Monate und Wochen getroffen. Diese seien für seine Familie und ihn nicht leicht gewesen.