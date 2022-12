Politologe erwartet höhere Wahlbeteiligung bei OB-Wahl

Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - . In rund drei Monaten steht eine Neuwahl an der Spitze der Stadt Frankfurt an. Am 5. März entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über die Nachfolge des abgewählten Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD). Nach Einschätzung des Politologen Christian Stecker steht dabei die Sehnsucht nach einer integren Persönlichkeit im Vordergrund. Feldmann war nach einer Korruptionsanklage abgewählt worden. Es gehe den Wählerinnen und Wählern darum, wer die Stadt am besten repräsentieren und die Würde des Amtes wieder herstellen könne.