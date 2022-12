Polizei beendet Hörsaalbesetzung von Aktivisten in Frankfurt

Die Gruppe „End Fossil: Occupy Frankfurt“ hatte zu der am Dienstagmittag begonnenen Besetzung erklärt: „Wir werden die Normalität stören, weil wir nicht länger so tun können, als wäre alles in Ordnung.“ Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Goethe-Universität erklärte sich mit der Aktion solidarisch.