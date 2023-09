Polizei durchsucht Wohnungen von Rechtsextremisten

Die restlichen in Hessen umgesetzten Durchsuchungsbeschlüsse waren etwa wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstößen gegen das Waffengesetz erlassen worden. „Das Gefahrenpotenzial, das von Personen aus dem rechtsextremen Spektrum ausgeht, ist äußerst hoch“, sagte der LKA-Präsident Andreas Röhrig zu den am Mittwoch und Freitag durchgeführten Durchsuchungen in den Landkreisen Limburg-Weilburg, Kassel, Gießen, Fulda, Vogelsberg, Groß-Gerau, Main-Kinzig sowie in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden.