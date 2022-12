Polizeiforscher: Erneut Netzwerk mit Verbindungen in Polizei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach der Großrazzia gegen die „Reichsbürger“-Szene zeigt sich der Frankfurter Polizeiforscher Tobias Singelnstein alarmiert über die bisher bekannt gewordenen Verdächtigen aus Sicherheitsbehörden. „Nach Hannibal und Nordkreuz ist nun wieder ein Netzwerk sichtbar geworden, das offensichtlich Verbindungen hinein in Polizei und Bundeswehr hat“, sagte der Kriminologe der Frankfurter Goethe-Universität am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. In diesen Netzwerken hatten sich Rechtsextremisten ausgetauscht, Waffen gesammelt und auf einen „Tag X“ vorbereitet. Es gab aber auch Verbindungen in die sogenannte Prepper-Szene. Das sind Menschen, die sich ausgiebig auf Notfälle und Katastrophen vorbereiten, weil sie nicht glauben, dass das staatliche Krisenmanagement funktioniert.