Polizeigewerkschaft klagt über Engpässe und Bezahlung

Zudem habe der Polizistenmord in Kusel in Rheinland-Pfalz auch bei der Polizei in Hessen Ende Januar für Entsetzen gesorgt. Damals sei klar geworden, „aus welchen Nichtigkeiten und niedrigen Beweggründen zwei Menschen aus dem Leben gerissen wurden“, sagte Mohrherr. Er fürchte: „Die Gesellschaft erodiert so langsam, das mag was mit Corona oder Existenzängsten zu tun haben.“