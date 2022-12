Proteste gegen Riederwaldtunnel: BUND überprüft Gutachten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Streit um den Weiterbau der Autobahn 66 mit einem Tunnel in Frankfurt-Fechenheim haben Aktivisten weitere Proteste angekündigt. „Sollte es zu einer Rodung des Waldes kommen, werden wir mit aller Macht dagegen kämpfen und massiv gegen dieses irrsinnige Bauprojekt protestieren“, erklärte das Bündnis „Wald statt Asphalt“ am Mittwoch. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) will ein Gutachten zum Vorkommen eines geschützten Käfers prüfen lassen.