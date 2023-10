Protesttag: Apotheken und Arztpraxen bleiben geschlossen

Die Apothekenmitarbeiter klagen über zu viel Bürokratie, Lieferengpässe und Unterfinanzierung. Am Brückentag vor dem Tag der Deutschen Einheit soll daher „ein Großteil“ der Apotheken geschlossen bleiben. Es ist bereits der zweite flächendeckende Protesttag in diesem Jahr. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten werde aber durch die Notdienstapotheken sichergestellt, so der Hessische Apothekerverband. Mitarbeitende hessischer Apotheken wollen sich am Protesttag auf dem Frankfurter Opernplatz (11.00) zu einer zentralen Kundgebung versammeln.