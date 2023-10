Protestwähler: Ungültige Stimmen haben keinen Einfluss

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei der hessischen Landtagswahl an diesem Sonntag (8.10.) beeinflussen Protestwähler mit absichtlich ungültig abgegebenen Stimmzetteln nicht das Wahlergebnis. Wer mit diesem Ziel so handele, liege falsch, teilt die Landeszentrale für politische Bildung in Wiesbaden mit. Die Fünf-Prozent-Hürde für Parteien zum Beispiel werde „anhand der gültigen Stimmen berechnet, nicht anhand der abgegebenen. Nur in der Statistik werden die ungültigen Stimmen aufgeführt.“