Prozess gegen Frankfurter Ex-OB Feldmann: Plädoyers möglich

Die Staatsanwaltschaft wirft Feldmann vor, von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Spendengelder und andere Vorteile angenommen zu haben - darunter auch eine Leitungsstelle in einer Awo-Kita für seine damalige Freundin samt Dienstwagen. Im Gegenzug habe er die Interessen des Sozialverbands wohlwollend berücksichtigen wollen, heißt es in der zu Beginn des Prozesses am 18. Oktober verlesenen Anklageschrift. Der SPD-Politiker hat die Vorwürfe zurückgewiesen.