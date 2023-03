Prozess gegen mutmaßliches PKK-Mitglied beginnt am 24. April

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein mutmaßliches Mitglied der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) muss sich vom 24. April an vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt verantworten. Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 55 Jahre alten Mann Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mit.