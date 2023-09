Razzia ist Erfolg gegen Schleuserkriminalität

Frankfurt/Main (dpa) - . Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die Razzia der Bundespolizei gegen mutmaßliche Schleuser als wichtigen Schritt bezeichnet. „Es ist ein weiterer Erfolg im Kampf gegen diese furchtbare Schleuserkriminalität“, sagte Faeser am Dienstag bei einem Besuch in Frankfurt. „Da werden Menschen ohne Wasser stundenlang in engste Räume gepfercht und dann hier ins Land gebracht.“