Rechnungshof fordert bessere Aufsicht von Ministerien

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der hessische Landesrechnungshof hat das Land aufgefordert, die Digitalisierung voranzutreiben und für eine wirksamere Aufsicht in den Ministerien zu sorgen. Präsident Walter Wallmann mahnte am Freitag in Wiesbaden in seinem Bericht zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes aber auch an, die Gebühren für Polizeieinsätze für bessere Staatsfinanzen kritisch unter die Lupe zu nehmen.