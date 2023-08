Rechtsextremismus in Hessen immer gefährlicher

Beuth, der bei der Landtagswahl am 8. Oktober für kein Regierungsamt oder Landtagsmandat mehr antritt, nutzte den Termin seiner letzten Verfassungsschutzbericht-Vorstellung für ein Lob des Verfassungsschutzes, der seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 kontinuierlich modernisiert und weiterentwickelt wurde, in der politischen Diskussion aber „nicht immer gerecht beurteilt“ werde. Auch den obligatorischen Seitenhieb auf die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, in Hessen bekanntlich SPD-Spitzenkandidatin, vergaß der CDU-Politiker nicht: Ein hessischer Innenminister müsse etwa beim Waffenrecht an Grenzen stoßen, wenn die Kollegin im Bund sich auf „vollmundige Ankündigungen“ konzentriere, Gesetzentwürfe zur Regelversagung bei Waffenerlaubnissen für Extremisten aber so lange liegen blieben, bis sie „ranzig“ würden.