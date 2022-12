Reformationstag für Angestellte der EKHN künftig arbeitsfrei

Darmstadt (dpa) - . Die rund 18.500 Angestellten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) brauchen am Reformationstag (31. Oktober) in Zukunft nicht mehr arbeiten. Zudem erhalten sie im kommenden Jahr eine steuerfreie Einmalzahlung von 1500 Euro, wie die EKHN am Freitag in Darmstadt mitteilte.