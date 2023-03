Reformgegner demonstrieren vor Synodalversammlung

Seit Donnerstag hatten die Synodalen unter anderem über Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare und eine Stärkung von Frauen in der Kirche beraten und abgestimmt. Der Reformprozess war unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche eingeleitet worden, der das Vertrauen vieler Gläubigen in ihre Kirche schwer erschüttert hatte.