Reformgruppen fordern von Bischöfen mehr Aufklärung

Wiesbaden/Frankfurt (dpa) - . Vor der am Montag beginnenden Herbstversammlung der katholischen Bischofskonferenz haben Reform- und Laiengruppen an die Bischöfe appelliert, für eine „Kirche am Scheidepunkt“ Verantwortung zu übernehmen. „Die Zeit des Hinhaltens, des Vertuschens, der immer noch schleppenden Aufklärung sexualisierter Gewalt und der dafür mitverantwortlichen Machtstrukturen muss endgültig vorbei sein“, hieß es mit Blick auf die Zahl der Kirchenaustritte, die ein neues Höchstmaß erreicht hätten. Der Appell wurde am Freitag auch mit Blick auf die bevorstehende Weltsynode in Rom veröffentlicht.