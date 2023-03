Reformgruppen fordern vor Synodalversammlung Mut

Frankfurt/Main (dpa) - . Vor der entscheidenden Konferenz im Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland haben Vertreter von Reform- und Frauengruppen Mut von den Beteiligten gefordert. Maria Flachsbarth, Präsidentin des katholischen Deutschen Frauenbunds, appellierte am Dienstag an die Teilnehmer der Vollversammlung des Synodalen Wegs, „mutig zu Beschlüssen zu kommen, die dazu beitragen, die systemischen Ursachen für sexuellen und spirituellen Missbrauch im Raum der Kirche zu beseitigen“. Sie betonte: „Wir akzeptieren nicht länger die bestehenden kirchlichen Machtverhältnisse, in denen Frauen nur, weil sie Frauen sind, von allen geistlichen Ämtern ausgeschlossen sind.“