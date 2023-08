Regierungschef Rhein plädiert für Senkung der Stromsteuer

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In der Debatte um einen Industriestrompreis hat sich Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dafür ausgesprochen, die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz zu senken. „Das würde allen enorm helfen und eine Wettbewerbsverzerrung verhindern“, teilte er am Donnerstag in Wiesbaden auf Anfrage mit. „Denn das Handwerk und der Mittelstand würden davon genauso profitieren wie die Industrie.“