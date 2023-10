Rhein gibt sich kämpferisch zum Wahl-Countdown

Gießen (dpa/lhe) - . Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich zwei Tage vor der Landtagswahl in Hessen kämpferisch gezeigt und seine Anhänger auf den Countdown vor dem Urnengang eingeschworen. „Wir wollen keine Sonntagsfrage gewinnen, sondern eine Landtagswahl - und dafür werden wir in den verbleibenden 48 Stunden kräftig kämpfen“, sagte er auf einer Wahlveranstaltung am Freitag in Gießen.