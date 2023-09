Rhein: Keine Zusammenarbeit mit AfD

Rheins Amtsvorgänger Volker Bouffier (CDU) sagte „Zeit online“ in einem am Sonntag veröffentlichten Interview, er finde die Aufregung über die Abstimmung in Thüringen „reichlich verlogen“. Zu behaupten, „die CDU dürfe keine Inhalte mehr zur Abstimmung stellen, weil die AfD sich daran hängen könnte, setzt die CDU schachmatt. Das ist schlicht nicht demokratisch“. Bouffier betonte: „Wir haben klare Beschlüsse in der CDU: keine Zusammenarbeit mit der AfD und keine mit den Linken.“