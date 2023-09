Rhein: Krieg verdeutlicht Grauen von Flucht und Vertreibung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat am hessischen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation die Bedeutung von Freiheit, Frieden und Heimat hervorgehoben. „Knapp ein Drittel aller in Hessen lebenden Menschen hat Flucht oder Vertreibung am eigenen Leib erlebt, ist durch das Schicksal der nächsten Angehörigen betroffen oder lebt als Spätaussiedler hier“, sagte Rhein am Sonntag in Wiesbaden. Mit dem Gedenktag würden in Hessen seit zehn Jahren die Schicksale von Vertriebenen in den Mittelpunkt gestellt, die in Hessen eine neue Heimat gefunden hätten.