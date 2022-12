Rhein kritisiert Ampel und verteidigt Schuldenbremse

„Das macht es uns in den Ländern nicht immer einfach“, erklärte der Ministerpräsident und verwies auf die schwierigen und langwierigen Abstimmungsprozesse etwa beim Bürgergeld sowie der Strom- und Gaspreisbremse. „Ich betrachte mit Sorge, dass das, was in Berlin gearbeitet und erarbeitet wird, handwerklich oft zu wünschen übrig lässt.“