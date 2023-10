Rhein-Main-Städte: Beim Digitalisierung zusammenarbeiten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Digitalisierung der Verwaltung geht zu langsam voran - deshalb wollen drei große hessische Städte zusammenarbeiten und fordern Unterstützung vom Land. Die zuständigen Dezernenten aus Frankfurt (Eileen O’Sullivan), Wiesbaden (Maral Koohestanian) und Darmstadt (Holger Klötzner, alle drei Volt) richteten am Mittwoch in Frankfurt „einen eindringlichen Appell an die künftige hessische Landesregierung, die Digitalisierung der Verwaltung endlich zur Priorität zu erklären“.