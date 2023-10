Rhein nennt SPD-Wahlvideo „widerwärtig“

Die hessische SPD-Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, hatte nach eigenen Worten bereits am Samstag den Spot löschen lassen. Am Montag bekräftigte sie: „Das ist nicht mein Stil.“ Der hessische SPD-Generalsekretär Christoph Degen hatte sich bei der CDU für das Video entschuldigt, das er selbst und nicht Faeser freigegeben habe. Die SPD-Ministerpräsidenten-Kandidatin bekräftigte am Montag gleichwohl, dass ihr CDU-Widersacher Rhein sich zu einem Treffen von Christdemokraten mit der AfD vor Kurzem in Wetzlar äußern solle.