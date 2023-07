Boris Rhein reagiert auf Merz: „Brandmauer in Hessen steht“

Derweil verteidigte Rhein erneut seine Forderung nach bundesweiten Grenzkontrollen. Der Ministerpräsident hatte am Sonntag verlauten lassen: „Der Bund muss endlich dafür sorgen, dass weniger Menschen illegal nach Deutschland kommen. Dazu brauchen wir flächendeckende Kontrollen an den deutschen Außengrenzen.“ Bundesinnenministerin Nancy Faeser müsse dies sofort umsetzen. Die Ministerin tritt als SPD-Spitzenkandidatin bei der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober gegen Rhein an. Im „MoMa“ fügte Rhein am Montag hinzu: „Wir benötigen lageabhängige Kontrollen. Wir befinden uns in einer Situation, in der wir das Schengenabkommen schützen müssen.“ Bayern zeige bereits an den Grenzen zu Österreich wie wichtig dies sei.